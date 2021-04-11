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Шат-аут Василевского и голевая Сергачёва помогли «Тампе» всухую обыграть «Нэшвилл»

Шат-аут Василевского и голевая Сергачёва помогли «Тампе» всухую обыграть «Нэшвилл»
Хоккей / НХЛ 0
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал на своём льду «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

За «Тампу» отличились Росс Колтон, Эрик Чернак и Янни Гурд (пустые ворота).

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв провёл на льду 19 минут 14 секунд и отметился голевой передачей, набрав 23-е (2+21) очко в сезоне. Его показатель полезности – «+1».

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 36 бросков по воротам, оформив 4-й шат-аут в текущем сезоне и 25-й в своей заокеанской карьере.

За «Нэшвилл» 8 минут и 40 секунд на льду провёл российский форвард Яков Тренин, не отметившийся результативными действиями.

«Тампа-Бэй Лайтнинг», набрав 58 очков в 41 матче, занимает 2-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Нэшвилл Предаторз» (45) – 4-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
0 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Колтон (Гурд, Сергачёв) – 06:45' (5x5)   0:2 Чернак (Палат, Пойнт) – 34:04' (5x5)   0:3 Гурд – 59:14' (en)
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