Шат-аут Василевского и голевая Сергачёва помогли «Тампе» всухую обыграть «Нэшвилл»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал на своём льду «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.
За «Тампу» отличились Росс Колтон, Эрик Чернак и Янни Гурд (пустые ворота).
Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв провёл на льду 19 минут 14 секунд и отметился голевой передачей, набрав 23-е (2+21) очко в сезоне. Его показатель полезности – «+1».
Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 36 бросков по воротам, оформив 4-й шат-аут в текущем сезоне и 25-й в своей заокеанской карьере.
За «Нэшвилл» 8 минут и 40 секунд на льду провёл российский форвард Яков Тренин, не отметившийся результативными действиями.
«Тампа-Бэй Лайтнинг», набрав 58 очков в 41 матче, занимает 2-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Нэшвилл Предаторз» (45) – 4-е.
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