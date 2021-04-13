Прежний тренерский штаб «Динамо» в полном составе покинул клуб, сообщает пресс-служба «бело-голубых».



«Благодарим Владимира Крикунова, Юрия Бабенко, Владимира Воробьева, Виталия Еремеева, Андрея Скопинцева, Александра Степанова и Ивана Скобрева за труд и достижения. Вклад специалистов в развитие динамовского хоккея неоценим», — гласит сообщение пресс-службы клуба.



Напомним, новым главным тренером московского клаб станет Алексей Кудашов. Кудашов играл за «Динамо» с 1999 по 2004 год и с 2010 по 2012 год. Бело-голубые — последний клуб в игровой карьере Кудашова. После завершения игровой карьеры специалист возглавлял «Атлант», «Локомотив», СКА и сборную России.



Напомним, московское «Динамо» под руководством Владимира Крикунова вылетело во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги, потерпев поражение в серии со СКА (1-4).