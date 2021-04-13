Нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин рассматривает вариант с возвращением в НХЛ

Чешский хоккеист российского происхождения Дмитрий Яшкин рассматривает вариант с возвращением в Национальную хоккейную лигу. Об этом сообщил генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов.
«Яшкин рассматривает возможность отъезда в НХЛ. У Яшкина есть хорошее предложение из Америки, он думает. У него есть соответствующий пункт в контракте, что он может уехать», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Яшкин выступал в Национальной хоккейной лиге с 2013 по 2019 годы в «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз». Всего на счету Яшкина 303 встречи в Национальной хоккейной лиге, в которых он набрал 69 (27+42) очков.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги, который стал для Яшкина вторым в чемпионате, хоккеист сыграл в 59 встречах, набрав 60 (38+22) очков. В плей-офф Яшкин сыграл в десяти встречах, набрав 8 (5+3) очков.
- 13 апреля 2021
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