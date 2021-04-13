Сафронов: назначение Кудашова — правильное решение. Результат будет не сразу, но будет
Бывший генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов прокомментировал назначение Алексея Кудашова на должность главного тренера столичной команды.
«Положительно оцениваю назначение Кудашова в «Динамо» по простой причине — он знает всю систему клуба, играл там, выигрывал, был капитаном. Кудашов любит работать с молодыми, что демонстрировал в «Локомотиве». Хороший выбор. У «Динамо» очень хорошая школа, молодые игроки, которым надо давать шанс и воспитывать в духе и системе «Динамо». Абсолютно правильное решение. Надо больше доверять молодым. Результат будет не сразу, но он будет. Надо набраться терпения и идти правильным путём», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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