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Купер — о 7 пропущенных шайбах Макэлинни: Гашек и Руа тоже не спасли бы от этих моментов

Купер — о 7 пропущенных шайбах Макэлинни: Гашек и Руа тоже не спасли бы от этих моментов
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру голкипера Кёртиса Макэлинни в матче с «Нэшвилл Предаторз».

«Меня никогда не волнует, кто находится в воротах. Туда можно поставить Доминика Гашека, Мартина Бродера или Патрика Руа, но никто не спасёт от моментов, которые мы сегодня позволили создать сопернику», — приводит слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Ворота «Лайтнинг» в этой встрече защищал Кёртис Макэлинни, пропустивший семь шайб после 22 бросков. Встреча завершилась победой «хищников» со счётом 7:2.

В составе «Нэшвилла» отличились Колтон Сиссонс, Роман Йози, дважды Виктор Арвидссон, Рокко Гримальди, Таннер Жанно и Микаэль Гранлунд. За «Тампу» по шайбе забросили Брейден Пойнт и Баркли Гудроу.

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