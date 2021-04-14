Купер — о 7 пропущенных шайбах Макэлинни: Гашек и Руа тоже не спасли бы от этих моментов

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру голкипера Кёртиса Макэлинни в матче с «Нэшвилл Предаторз».
«Меня никогда не волнует, кто находится в воротах. Туда можно поставить Доминика Гашека, Мартина Бродера или Патрика Руа, но никто не спасёт от моментов, которые мы сегодня позволили создать сопернику», — приводит слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Ворота «Лайтнинг» в этой встрече защищал Кёртис Макэлинни, пропустивший семь шайб после 22 бросков. Встреча завершилась победой «хищников» со счётом 7:2.
В составе «Нэшвилла» отличились Колтон Сиссонс, Роман Йози, дважды Виктор Арвидссон, Рокко Гримальди, Таннер Жанно и Микаэль Гранлунд. За «Тампу» по шайбе забросили Брейден Пойнт и Баркли Гудроу.
- 14 апреля 2021
-
14:22
-
14:17
-
13:46
-
13:44
-
13:35
-
13:31
-
12:53
-
12:35
-
12:21
-
11:53
-
11:15
-
11:08
-
11:05
-
11:01
-
11:00
-
09:54
-
09:25
-
09:00
-
08:48
-
08:32
-
08:15
-
07:56
-
07:50
-
07:31
-
07:19
-
07:10
-
07:04
-
06:59
-
06:54
-
06:48
-
06:44
-
06:40
-
06:26
-
05:37
-
05:18