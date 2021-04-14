Купер — о 7 пропущенных шайбах Макэлинни: Гашек и Руа тоже не спасли бы от этих моментов

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру голкипера Кёртиса Макэлинни в матче с «Нэшвилл Предаторз».



«Меня никогда не волнует, кто находится в воротах. Туда можно поставить Доминика Гашека, Мартина Бродера или Патрика Руа, но никто не спасёт от моментов, которые мы сегодня позволили создать сопернику», — приводит слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Ворота «Лайтнинг» в этой встрече защищал Кёртис Макэлинни, пропустивший семь шайб после 22 бросков. Встреча завершилась победой «хищников» со счётом 7:2.



В составе «Нэшвилла» отличились Колтон Сиссонс, Роман Йози, дважды Виктор Арвидссон, Рокко Гримальди, Таннер Жанно и Микаэль Гранлунд. За «Тампу» по шайбе забросили Брейден Пойнт и Баркли Гудроу.