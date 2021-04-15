Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Авангард» обыграл «Ак Барс» в овертайме и вышел в финал Кубка Гагарина

В седьмом матче финала Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» уступил омскому «Авангарду». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась победой гостей после овертайма со счётом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0).

На 12-й минуте Клим Костин подобрал шайбу у синей линии, дошёл до линии ворот и отдал передачу на Кирилла Семёнова, который открыл счёт в матче.

На 13-й минуте Дмитрий Воронков получил шайбу вблизи правого пятака и броском в касание сравнял счёт, а на 20-й Оливер Каски бросил от синей линии, попал в «домик» Билялову и снова вывел вперёд «Авангард».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

На 35-й минуте Воронков вместе с Сафоновым ассистировал Альберту Яруллину, а на 37-й Воронков из-за ворот выкатил шайбу на пятак Артёму Галимову, который впервые в матче вывел «Ак Барс» вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

На 50-й минуте после нескольких отскоков у ворот казанцев первым на шайбе оказался Вилле Покка, который сравнял счёт – 3:3.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

На четвёртой минуте овертайма защитник омичей Оливер Каски оформил дубль и вывел команду в финал.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

По итогам семи матчей «Авангард» выиграл серию — 4-3. В первой игре серии «Авангард» оказался сильнее со счётом 3:1, второй матч также остался за омичами — 2:0. В третьем и четвёртом матчах, прошедших в Балашихе, «Ак Барс» одержал победу с одинаковым счётом 2:1. Пятый матч остался за омичами со счётом 3:2 в овертайме. В шестой игре серии «Ак Барс» одержал победу со счётом 2:0, а в седьмой победил «Авангард» – 4:3.