Патрик Марло стал рекордсменом НХЛ по количеству матчей

41-летний канадский нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло стал рекордсменом НХЛ по количеству проведённых матчей, выйдя на лёд в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.
На счету Марло стало 1768 матчей, по этому показателю он обошёл легендарного Горди Хоу. За эти 1768 встреч Патрику удалось набрать 1196 (566+630) очков при показателе полезности "-22" и 527 минутах штрафа. В текущем сезоне на его счету 8 (4+4) результативных действий в 44 матчах.
Марло был выбран «Сан-Хосе», в котором выступал на протяжении 19 сезонов подряд, в первом раунде драфта-1997 под общим вторым номером. В сезоне-2015/2016 Патрик набрал 1000-е очко и вместе с «Сан-Хосе» впервые добрался до финала Кубка Стэнли, где «Шаркс» в шести матчах уступили «Питтсбург Пингвинз». После 19 сезонов и 1493 матчей в составе «акул» 2 июля 2017 года двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады подписал трёхлетний контракт с «Торонто Мэйпл Лифс» на общую сумму $ 18,75 млн. Летом 2019 года Патрик покинул «Торонто» и вернулся в родной клуб. В ходе минувшего сезона Марло уходил в «Питтсбург Пингвинз», но в межсезонье снова вернулся в «Сан-Хосе».
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