Нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло выходил на лёд с 37% хоккеистов в истории НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло принимал участие в матчах НХЛ с 37% хоккеистов в истории лиги, сообщает президент «акул» Джонатан Бечер на своей странице в «Твиттере».
Так, 8100 игроков сыграли как минимум один матч в НХЛ. Вместе с Марло появлялись на льду 3009 хоккеистов.
335 игроков были партнёрами Марло по команде в ходе его карьеры. Он дебютировал в НХЛ в 1997 году.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» обыграла «Сан-Хосе Шаркс» (5:2). Для нападающего «Сан-Хосе» Патрика Марло этот матч стал 1767-м за карьеру в НХЛ. Он повторил рекорд Горди Хоу по количеству матчей в истории лиги. Марло был выбран «Сан-Хосе», в котором выступал на протяжении 19 сезонов подряд, в первом раунде драфта-1997 под общим вторым номером.
- 19 апреля 2021
-
13:19
-
12:33
-
12:32
-
12:00
-
11:31
-
11:00
-
11:00
-
10:53
-
10:31
-
10:13
-
09:53
-
09:30
-
09:13
-
08:58
-
08:33
-
08:01
-
06:38
-
04:47
-
04:30
-
04:15
- 18 апреля 2021
-
23:51
-
23:11
-
22:47
-
22:32
-
22:10
-
22:05
-
22:00
-
21:28
-
21:05
-
20:57
-
20:55
-
20:49
-
20:39
-
20:26
-
20:10