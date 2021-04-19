Нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло выходил на лёд с 37% хоккеистов в истории НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло принимал участие в матчах НХЛ с 37% хоккеистов в истории лиги, сообщает президент «акул» Джонатан Бечер на своей странице в «Твиттере».



Так, 8100 игроков сыграли как минимум один матч в НХЛ. Вместе с Марло появлялись на льду 3009 хоккеистов.



335 игроков были партнёрами Марло по команде в ходе его карьеры. Он дебютировал в НХЛ в 1997 году.



Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» обыграла «Сан-Хосе Шаркс» (5:2). Для нападающего «Сан-Хосе» Патрика Марло этот матч стал 1767-м за карьеру в НХЛ. Он повторил рекорд Горди Хоу по количеству матчей в истории лиги. Марло был выбран «Сан-Хосе», в котором выступал на протяжении 19 сезонов подряд, в первом раунде драфта-1997 под общим вторым номером.

Марло повторил рекорд Хоу по количеству матчей в НХЛ