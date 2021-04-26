ЦСКА — «Авангард»: Шарипзянов открыл счёт в матче

Сегодня, 26 апреля, в Москве на «ЦСКА-Арене» проходит пятый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и московским ЦСКА. Дамир Шарипзянов открыл счёт на 25-й минуте. (К 25-й минуте «Авангард» ведёт в счёте – 1:0).
На 25-й минуте «Авангард» убежал в контратаку: Кирилл Семёнов отдал передачу вдоль ворот на Дамира Шарипзянова, который открыл счёт в матче.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
После четырёх матчей счёт в серии ничейный – 2-2.
В финале Восточной конференции «Авангард» победил «Ак Барс», выиграв серию в семи матчах — 4-3. В финальной серии Западной конференции ЦСКА оказался сильнее СКА — 4-2.
Напомним, впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале встречаются одни и те же команды. Они играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 в КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.
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