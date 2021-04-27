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«Американцы шутят — значит боятся». Прошкин — о победе сборной России в матче ЮЧМ-21 с США

«Американцы шутят — значит боятся». Прошкин — о победе сборной России в матче ЮЧМ-21 с США
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Двукратный чемпион мира Виталий Прошкин прокомментировал победу юниорской сборной России в стартовом матче ЮЧМ-2021 со сборной США (7:6 ОТ). Сборная России отыгралась в матче со счёта 1:5 и довела встречу до победы в овертайме.

«Камбэк с 5:1 — выдающееся достижение. Ещё и играли в США. Обычно американцы с канадцами умеют, оказывается, мы тоже. Молодцы, что играли до конца. Сейчас мы претендуем на победу в ЮЧМ. Главное разобрать ошибки и понять, почему мы проигрывали 1:5.

Американцы в «Твиттере» шутят, что после прошлого поражения на старте ЮЧМ, они выиграли золотую медаль? Дыма без огня не бывает. Американцы шутят — значит боятся», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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Наши ребята доказали, что даже при счёте 1:5 их нельзя списывать со счетов.
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