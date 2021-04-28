Ковальчук – о чемпионстве «Авангарда»: в моём случае надо было приехать и не помешать

Нападающий омского «Авангарда» Илья Ковальчук поделился эмоциями от победы в Кубке Гагарина-2021.
«Супер! Хорошая игра, нервная получилась. У нас немного пацанов играли в этой ситуации, в конце нервы чуть сдали. Но вратарь и меньшинство выстояли. В моём случае надо было приехать и не помешать. У нас было лучшее большинство, меньшинство в лиге. Самое главное было собрать команду, стать семьёй. Мы это сделали», – сказал Ковальчук в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что в шестом финальном матче «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 1:0, а единственную шайбу забросил самый ценный игрок турнира – Сергей Толчинский, в первом периоде.
По итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).
- 28 апреля 2021
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