Ковальчук – о чемпионстве «Авангарда»: в моём случае надо было приехать и не помешать

Нападающий омского «Авангарда» Илья Ковальчук поделился эмоциями от победы в Кубке Гагарина-2021.



«Супер! Хорошая игра, нервная получилась. У нас немного пацанов играли в этой ситуации, в конце нервы чуть сдали. Но вратарь и меньшинство выстояли. В моём случае надо было приехать и не помешать. У нас было лучшее большинство, меньшинство в лиге. Самое главное было собрать команду, стать семьёй. Мы это сделали», – сказал Ковальчук в эфире «Матч ТВ».



Напомним, что в шестом финальном матче «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 1:0, а единственную шайбу забросил самый ценный игрок турнира – Сергей Толчинский, в первом периоде.



По итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).

«Авангард» — чемпион КХЛ! «Ястребы» героически отбились в концовке и взяли Кубок Гагарина! Омск ждал этого успеха долгих 17 лет.