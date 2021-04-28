«Авангард» — чемпион КХЛ! «Ястребы» героически отбились в концовке и взяли Кубок Гагарина!

Финальная серия Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» вышла на финишную прямую. Омичи выиграли пятую встречу в Москве и оказались в шаге от долгожданного трофея. Армейцы же впервые с финала-2018 против «Ак Барса» встали на грань поражения в отдельно взятом раунде плей-офф.

ЦСКА сыграл правильно, но это больше не проблема для «Авангарда». Что происходит в КХЛ Теперь в финале Кубка Гагарина многое решит психология.

Перед шестым матчем в составе обеих команд произошли значимые изменения. У «Авангарда» вернулся Андрей Стась, получивший травму в столкновении с Шалуновым в четвёртом матче, зато куда-то исчез Егор Чинахов. Место молодого форварда в номинально втором звене «ястребов» с Ковальчуком и Зерновым занял Илья Каблуков. У ЦСКА, разумеется, вышел Максим Шалунов, отбывший одноматчевую дисквалификацию, и вытеснил из состава ветерана Попова. Также у армейцев на трибуну вернулся Никита Сошников, откровенно не попавший в этот финал.



Шестой матч начался предельно аккуратно с обеих сторон. Максимум внимания своим воротам, минимум рисков и авантюры впереди. Где-то полпериода ни «Авангард», ни ЦСКА не создавали опасных моментов, и лишь затем армейцы стали пытаться крутить позиционные атаки и наращивать преимущество по броскам. Омичи в свою очередь также перешли к любимому контратакующему хоккею. Но остроты игре по-прежнему не хватало.



Зато чего было в избытке, так это нервов. Было хорошо заметно, как хоккеистов бьёт лёгкий мандраж, следствием которого становился частый мелкий брак при передачах или приёме шайбы. Из-за этого сорвалось несколько потенциально убойных моментов: у ЦСКА Мамин не попал по шайбе на пятачке, у «Авангарда» Гончаров не смог принять отличный пас Ковальчука и выйти на чистый лёд.



В первом периоде «ястребы» играли очень агрессивно, без прокатов. Игроки «Авангарда» регулярно втыкались в соперников, а в одном из единоборств Гончаров жёстко, но по правилам встретил Светлакова. Тут же возникла потасовка, но по её итогам арбитры не выписали ни одной штрафной минуты.



Первый период катился к закономерным в общем-то 0:0, но на его последней минуте «Авангарду» удалась длинная позиционная атака. Сначала чуть не забил Береглазов, а через пару секунд Каски, совершив полукруг почёта по армейской зоне, выложил удобнейший пас под бросок Толчинскому. Сергей бросил, шайба срикошетила от клюшки Андронова и юркнула в сетку. 1:0! «Авангард» забил важнейший гол в раздевалку за 32 секунды до сирены на перерыв.

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Второй отрезок ЦСКА, понятное дело, начал очень активно. И уже на старте двадцатиминутки имел несколько отличных возможностей сравнять счёт. Сначала Мэт Робинсон ворвался в зону «Авангарда» по правому флангу, здорово бросил с кистей, но угодил в штангу. Затем Ивана Телегина нашли передачей на пятачке, нападающий ЦСКА немного корявенько бросил в угол — Грубец успел выкинуть щиток.

Но «Авангард», как уже не раз бывало в этой серии, сумел выйти из-под давления и успокоить игру. «Ястребы» играли сверхосторожно и очень просто, не стеснялись черпаками выкидывать шайбы из своих владений, чтобы избежать проброса. При этом сил у омичей было предостаточно: они постоянно включали высокий прессинг в чужой зоне и нередко заставляли игроков ЦСКА ошибаться, а Юханссона вступать в игру. Довелось «Авангарду» и поиграть в большинстве (армейцы нарушили правило численного состава), могли забивать Найт и Буше, но красно-синим удалось отбиться. После меньшинства ЦСКА вновь добавил, показывал неплохие скорости и бросковую активность, но «Авангард», как всегда, блокировал уйму бросков и смог уйти на второй перерыв, сохраняя победный счёт.



В начале третьего периода ЦСКА устроил настоящий штурм ворот Грубеца. Армейцы были настолько настойчивы, что «Авангарду» только и оставалось бесконечно пробрасываться. Впрочем, когда первая волна атак схлынула, омичи ответили двумя опаснейшими контратаками. Сначала выход «1 в 1» не реализовал Хохлачёв, а затем Гончаров угодил в крестовину.



Впрочем, полноценно отодвинуть игру от своих ворот «Авангарду» не удалось, и ЦСКА продолжил наседать. А тут ещё и армейцам удалось заработать два подряд удаления, причём к судьям никаких вопросов быть не может. Но «ястребы» героически (другого слова не подобрать) отбились в эти две минуты втроём против пятерых, и именно тогда стало понятно, что Омск этот Кубок уже не отдаст.



«Авангард» — новый чемпион КХЛ! 17 лет хоккейный Омск ждал золота и, наконец, дождался. Сумасшедший плей-офф в исполнении «ястребов» закончился жирной точкой в виде завоевания Кубка Гагарина. ЦСКА — повержен. «Ястребы» — ликуют. Они это заслужили сполна!