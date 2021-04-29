Майоров: «Авангард» просто замечательно оборонялся! Их победа заслуженная

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мнением о победе «Авангарда» в Кубке Гагарина-2021.



«Авангард» – молодцы! Фаворита не было, мог выиграть любой. Команды приблизительно равны по классу, ведущие игроки есть и там, и там. Очень многое зависело от вратарей и обыкновенного везения. Крупных побед без удачи не бывает. ЦСКА практически весь третий период играл в зоне «Авангарда», но «Авангард» просто замечательно оборонялся! Их победа заслуженная», – сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

По итогам шести матчей финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).