Майоров: «Авангард» просто замечательно оборонялся! Их победа заслуженная

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мнением о победе «Авангарда» в Кубке Гагарина-2021.
«Авангард» – молодцы! Фаворита не было, мог выиграть любой. Команды приблизительно равны по классу, ведущие игроки есть и там, и там. Очень многое зависело от вратарей и обыкновенного везения. Крупных побед без удачи не бывает. ЦСКА практически весь третий период играл в зоне «Авангарда», но «Авангард» просто замечательно оборонялся! Их победа заслуженная», – сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
По итогам шести матчей финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).
- 29 апреля 2021
-
00:25
-
00:20
-
00:19
-
00:07
-
00:05
- 28 апреля 2021
-
23:46
-
23:35
-
23:32
-
23:25
-
23:22
-
23:21
-
23:19
-
23:15
-
23:13
-
23:07
-
23:07
-
22:55
-
22:51
-
22:47
-
22:44
-
22:38
-
22:38
-
22:33
-
22:29
-
22:29
-
22:24
-
22:14
-
22:12
-
22:10
-
22:01
-
22:00
-
21:58
-
21:47
-
21:44
-
21:43