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5 игроков ЦСКА вызваны в сборную России, Шарипзянов не сыграет на ЧМ из-за травмы

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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5 игроков ЦСКА вызваны в сборную России, Шарипзянов не сыграет на ЧМ из-за травмы
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Тренерский штаб сборной России вызвал в расположение национальной сборной пять хоккеистов московского ЦСКА — Максима Мамина, Максима Шалунова, Константина Окулова, Антона Слепышева, Павла Карнаухова. Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов не получил вызов в сборную после травмы руки, полученной в серии с ЦСКА.

«Штаб сборной России вызвал в расположение национальной команды игроков ЦСКА – Максима Мамина, Максима Шалунова, Константина Окулова, Антона Слепышева, Павла Карнаухова. Форварды присоединятся к сборной 3 мая, где пройдут специализированные тесты ФМБА», — гласит сообщение пресс-службы Федерации хоккея России.

Напомним, накануне завершилась финальная сери Куюка Гагарина, в которой со счётом 4-2 сильнее оказался омский «Авангард».

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