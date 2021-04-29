5 игроков ЦСКА вызваны в сборную России, Шарипзянов не сыграет на ЧМ из-за травмы

Тренерский штаб сборной России вызвал в расположение национальной сборной пять хоккеистов московского ЦСКА — Максима Мамина, Максима Шалунова, Константина Окулова, Антона Слепышева, Павла Карнаухова. Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов не получил вызов в сборную после травмы руки, полученной в серии с ЦСКА.



«Штаб сборной России вызвал в расположение национальной команды игроков ЦСКА – Максима Мамина, Максима Шалунова, Константина Окулова, Антона Слепышева, Павла Карнаухова. Форварды присоединятся к сборной 3 мая, где пройдут специализированные тесты ФМБА», — гласит сообщение пресс-службы Федерации хоккея России.



Напомним, накануне завершилась финальная сери Куюка Гагарина, в которой со счётом 4-2 сильнее оказался омский «Авангард».