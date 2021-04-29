ИИХФ разрешила использовать музыку Чайковского вместо гимна России на ЧМ-2021
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что организация одобрила фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на чемпионате мира 2021 года.
«Изначально планировался гимн Международной федерации хоккея, но Федерация хоккея России обратилась, чтобы был Чайковский. Мы согласились. Так что да, будет Чайковский звучать на чемпионате мира», — приводит слова Фазеля ТАСС.
Напомним, в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом. Кроме того, в их честь не может звучать государственный гимн.
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