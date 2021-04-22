Заманить звёзд первой величины на турнир в Ригу будет трудно, но яркая молодёжь из Северной Америки приехать может.

Звёздный десант или наплыв молодёжи? Кто из игроков НХЛ может сыграть на чемпионате мира

До старта чемпионата мира 2021 года остаётся уже меньше месяца. На этой неделе стало известно, что НХЛ не станет чинить препятствий игрокам организации и отпустит хоккеистов в их сборные в том случае, если они захотят сыграть на мировом первенстве. Впрочем, многие ключевые вопросы на данный момент остаются неясными.

Главный вопрос – на сколько строги будут условия «пузыря» в Риге? Если ИИХФ полностью скопирует то, что было на молодёжном чемпионате мира, велика вероятность, что многие звёзды НХЛ не проявят большого желания совершать перелёт в Европу, чтобы оказаться в изоляции. Рассмотрим, кто из освободившихся игроков НХЛ в теории может усилить свои национальные команды в Латвии.

Каких игроков НХЛ ждать и почему не приедет Панарин. Сборная России перед ЧМ Штаб команды уже определился с пятью кандидатами из Северной Америки.

Точно не попали в плей-офф: «Нью-Джерси Дэвилз» и «Баффало Сэйбрз».

Практически наверняка мимо плей-офф: «Нью-Йорк Рейнджерс» «Филадельфия Флайерз», «Детройт Ред Уингз», «Коламбус Блю Джекетс», «Сан-Хосе Шаркс», «Лос-Анджелес Кингз», «Анахайм Дакс», «Калгари Флэймз», «Оттава Сенаторз».

Балансируют на грани плей-офф: «Нэшвилл Предаторз», «Даллас Старз», «Чикаго Блэкхоукс», «Аризона Койотс», «Сент-Луис Блюз», «Монреаль Канадиенс», «Ванкувер Кэнакс».

Кто попадёт в плей-офф, а кто отправится в отпуск? Интриги конца регулярки в НХЛ Команда Панарина набрала отличный ход, но пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли ей поможет только серия побед над главным соперником в лиге.

Сборная России

Накануне появилась информация, что в приоритете у штаба национальной команды три защитника и два нападающих. Это игроки обороны Никита Зайцев, Артём Зуб (оба — «Оттава Сенаторз») и Владислав Гавриков («Коламбус Блю Джекетс»), а также форварды Михаил Григоренко («Коламбус Блю Джекетс») и Александр Барабанов («Сан-Хосе Шаркс»). Отмечалось, что в сборной будет вратарь из Национальной хоккейной лиги. Фамилия пока что не уточняется.

«Вероятность участия Панарина в ЧМ-2021 равна нулю». Артемий больше не сыграет за Россию? 29-летний форвард «Рейнджерс» мог стать главной звездой сборной России на турнире в Риге.

Очевидно, что не стоит ждать в сборной России лучшего бомбардира сезона НХЛ среди российских хоккеистов Артемия Панарина. По каким-то причинам в национальной команде не рассчитывают на приезд защитника Ивана Проворова и нападающего Павла Бучневича. И если у Бучневича контрактный год, что влечёт за собой определённые риски со стороны игрока, то не увидеть в сборной Проворова будет довольно удивительно. Есть вопросы по вызову в сборную Евгения Дадонова из «Оттавы». По всей видимости, вне плей-офф всё-таки останется «Аризона». В этом случае расположение сборной в теории мог пополнить Илья Любушкин, который совсем недавно продлил контракт с «Койотс», но в его услугах в команде не заинтересованы.

Илья Любушкин Фото: Christian Petersen/Getty Images

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Скорее всего, тем самым вратарём из НХЛ должен стать голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, который проводит довольно качественный сезон (если вынести за скобки срыв в последнем матче) и явно ещё не наигрался в национальной команде. Альтернативной или дополнительной опцией может стать приглашение Александра Георгиева из той же команды. Остальные наши сильнейшие заокеанские вратари должны пробиваться в плей-офф со своими клубами.

По ситуации на данный момент должны пробиваться в розыгрыш Кубка Стэнли и «Даллас» с «Сент-Луисом», что будет означать автоматическую потерю шансов на приезд в сборную Дениса Гурьянова, Владимира Тарасенко и Ивана Барбашёва. По нашей информации, сам Тарасенко готов приехать в расположение сборной России, но это случится только в том случае, если его клуб проиграет «Аризоне» гонку за плей-офф.

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Сборная Канады

В начале этой недели известный североамериканский обозреватель Даррен Дрегер отметил трудности, с которыми придётся столкнуться сборной Канады при подготовке к чемпионату мира. «В условиях продолжающейся пандемии сборной Канады будет крайне непросто укомплектовать команду на ЧМ-2021. Трудно будет убедить хоккеистов играть за сборную на турнире, который проходит в Европе, поэтому состав будет молодым», — говорил Дрегер в эфире TSN Insider Trading.

Дрегер: убедить хоккеистов играть за сборную Канады на ЧМ-2021 будет непросто

Ждать привлечения в сборную Канады звёздных игроков и ветеранов вроде Клода Жиру, Логана Кутюра, Брента Бёрнса, Марка-Эдуара Власика или Марка Джиордано не стоит. Костяком сборной должны стать молодые хоккеисты, для которых возможность продлить сезон игрой за национальную команду станет интересным опытом в карьере.

По мнению Дрегера, в список ближайших кандидатов на попадание в сборную Канады на ЧМ-2021 входят: в. Картер Харт («Филадельфия»), в. Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси»), з. Тома Шабо («Оттава»), з. Тай Смит («Нью-Джерси»), н. Бо Хорват («Ванкувер»), н. Диллон Дюбе («Калгари»), н. Эндрю Манджапане («Калгари»), н. Габриэль Виларди, н. Джарет Андерсон-Долан (оба — «Лос-Анджелес»), н. Дилан Козенс («Баффало»).

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Генеральным менеджером канадцев на турнире в Риге будет знаменитый в прошлом голкипер «Ванкувера» Роберто Луонго, а его первым помощником станет легенда «Аризоны» Шейн Доан. Рискну предположить, что в случае непопадания «Койотс» в плей-офф Доан сумеет убедить приехать в национальную команду ведущего защитника «Аризоны» Джейкоба Чикрана. Голкиперы «койотов» Дарси Кемпер (после травмы) и Эдин Хилл могут стать неплохими вариантами на случай отказа со стороны Харта и Блэквуда. Из «Оттавы» стоит ожидать приглашения двух форвардов — 23-летнего Дрейка Батерсона и 27-летнего Коннора Брауна. Не удивлюсь, если согласится приехать в сборную и первый номер драфта НХЛ 2020 года Алексис Лафренье. 19-летний форвард ещё не играл за взрослую сборную Канады.

Сборная США

Ещё одна сборная, которая, скорее всего, повезёт в Ригу максимально молодёжный состав. На счастье генерального менеджера звёздно-полосатых Шейна Друри выбор у него просто огромный. Из «Рейнджерс» должны пригласить защитника Адама Фокса, а из «Нью-Джерси» и «Ванкувера» братьев Джека и Куинна Хьюзов. Вполне возможно, что ещё один братский дуэт пополнит американский состав из «Оттавы» и «Калгари» — Брэди и Мэттью Ткачук соответственно. Наверняка даст добро на поездку в сборную проводящий отличный сезон за «Филадельфию» Джоэль Фараби. Очень солидную регулярку проводит и форвард «Ванкувера» Брок Бёзер. Его «косатки» в случае вероятного непопадания в плей-офф вообще могут стать базовым клубом сборной США на турнире.

Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз, сидя на льду, выполнил голевую передачу на Брока Бёзера

Ведь если говорить о вратарской линии, то первым номером сборной на ЧМ-2021 должен быть голкипер «Кэнакс» Тэтчер Демко. Запасными вариантом является вызов вратаря «Лос-Анджелеса» Кэлвина Питерсена. Не стоит сбрасывать со счетов и Джона Гибсона, который может захотеть поправить настроение игрой на мировом первенстве после чудовищного сезона его «Анахайма».

Джон Гибсон Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Вожаками команды на чемпионате мира могут стать Дилан Ларкин, Крис Крайдер и Кэм Аткинсон – перечисленные игроки всегда охотно приезжали в сборную и зачастую становились её главными лидерами на прошлых турнирах. В случае непопадания в плей-офф «Чикаго» вероятен приезд и Алекса Дебринкэта, а вот в возможное усиление Патриком Кейном верится с большим трудом.

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Сборная Швеции

Формально шведская сборная может получить самое большое среди европейских сборных подкрепление из НХЛ, согласно текущей ситуации в турнирной таблице. На протяжении последних лет шведские хоккеисты очень охотно ехали в национальную команду. Переговоры с игроками североамериканской лиги проводил легендарный хоккеист Юхан Гарпенлёв, входивший в тренерский штаб Рикарда Грёнборга. Теперь же Гарпенлёв и вовсе занимает должность главного тренера, так что вопросов с коммуникацией на бумаге быть не должно. Известно, что управленческий штаб шведской команды рассчитывает на усиление из НХЛ, но пока что ни о каких договорённостях ничего не известно.

Состав «Тре Крунур» могут пополнить голкипер «Калгари» Якоб Маркстрём, защитник «огоньков» Расмус Андерссон и его одноклубники Микаэль Баклунд и Элиас Линдхольм, игроки «Баффало» Расмус Далин и Виктор Олофссон, нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад и форвард «Нью-Джерси» Йеспер Братт, а также чекер из «Аризоны» Юхан Ларссон. Из «Нэшвилла» могут приехать защитник Маттиас Экхольм, а также форварды Виктор Арвидссон и Калле Йернкрук.

Наверняка поинтересуются желанием выступить за сборную и у форвардов «Анахайма» Рикарда Ракелля и Якоба Сильверберга. Должен быть в сборной и один из лучших молодых форвардов Швеции Нильс Хёгландер из «Ванкувера». В свою очередь, продолжающий восстанавливаться от травмы его одноклубник Элиас Петтерссон совершенно точно турнир пропустит.

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Сборная Финляндии

Действующий чемпион мира выиграл прошлый турнир, не прибегая к помощи ни одного реального игрока из НХЛ. По различным причинам два года назад в сборную Суоми не приехал ни один финский игрок из лучшей лиги мира, если не считать парочки хоккеистов, которые балансировали между командами НХЛ и АХЛ.

Считалось, что одной из главных причин массового отказа стали взаимные трения между финскими звёздами и главным тренером Юккой Ялоненом. Мы не находимся в Финляндии и не можем знать текущую ситуацию в их национальной команде, но со стороны есть все основания считать, что на предстоящее мировое первенство финны снова повезут европейский состав. Система Ялонена работает – и у него нет никаких оснований от неё отказываться.

В теории же финны могут рассчитывать на усиление из «Рейнджерс» (нападающий Каапо Какко), «Нэшвилла» (голкипер Юусе Сарос, а также форварды Микаэль Гранлунд, Ээли Толванен и Эрик Хаула), а также «Чикаго» (вратарь Кевин Ланкинен, ставший одним из главных героев триумфа на прошлом мировом первенстве). Из «Коламбуса» мог бы приехать Патрик Лайне, но шансы на это по вышеописанным причинам не очень велики.

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Сборная Чехии

Количество чешских защитников в НХЛ можно пересчитать по пальцам одной руки, тогда как с нападающими ситуация намного лучше, но многие из них выступают за ведущие клубы лиги, который продолжат участие в сезоне в плей-офф.

Среди тех, кто не попадает в розыгрыш Кубка Стэнли можно выделить Доминика Кубалика («Чикаго»), Томаша Гертла («Сан-Хосе), Якуба Ворачека («Филадельфия») и Филипа Хитила («Рейнджерс»). В дедлайн из «Вашингтона» в «Детройт» был обменян нападающий Якуб Врана, который может стать солидным подспорьем для команды Филипа Пешана.

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Защиту могут усилить Филип Гронек из «Детройта», Радим Шимек из «Шаркс» и Либор Гайек из «Рейнджерс». На этом список исчерпывается. Все чешские вратари (Петр Мразек и Давид Риттих) точно пробьются в плей-офф.

Другие сборные

Голкипер Элвис Мерзликин («Коламбус»), форвард Рудолфс Балцерс («Сан-Хосе») – в сборную Латвии, нападающий Егор Шарангович («Нью-Джерси») – в сборную Беларуси, защитники Роман Йози («Нэшвилл»), Йонас Зигенталер («Нью-Джерси»), нападающие Тимо Майер («Сан-Хосе»), Пьюс Зутер и Филипп Курашёв (оба — «Чикаго») – в сборную Швейцарии, форвард Оливер Бьёркстранд («Коламбус») – в сборную Дании, нападающий Тим Штюцле («Оттава») — в сборную Германии, форвард Рихард Паник («Детройт») — в сборную Словакии.