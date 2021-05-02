«Спартак» заключил двусторонний контракт на один сезон с нападающим Данилой Квартальновым

Хоккейный клуб «Спартак» подписал контракт с 23-летним нападающим Данилой Квартальновым, сообщает сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.



Минувший сезон Континентальной хоккейной лиги Данила Квартальнов провёл в хоккейном клубе «Сочи». В рамках розыгрыша регулярного чемпионата сезона-2020/2021 Квартальнов принял участие в 34 встречах, набрав 3 (0+3) очка при показателе полезности «-12».



Ранее Квартальнов выступал в таких командах, как «Витязь», СКА и ЦСКА. Всего он сыграл в 70 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, набрав 6 (0+6) очков при показателе полезности «-20». Кроме того, на счету Квартальнова три встречи в плей-офф Кубка Гагарина в сезоне-2019/2020 в составе «Витязя», в которых он не набрал очков при показателе полезности «-1».