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Сборная России открыла счёт на третьей минуте полуфинального матча ЮЧМ-2021 с Финляндией

Сборная России открыла счёт на третьей минуте полуфинального матча ЮЧМ-2021 с Финляндией
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

В эти минуты во Фриско на стадионе «Комерика-центр» проходит полуфинальный матч юниорского чемпионата мира по хоккею, в котором Национальная команда Финляндии играет со сборной России.

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу России. Первую шайбу в матче на третьей минуте забросил Даниил Лазутин.

Команды уже встречались на групповом этапе, и тогда победу одержала финская сборная после овертайма (4:3). Ранее в финал турнира вышла сборная Канады, разгромив команду Швецию со счётом 8:1.

Юниорский чемпионат мира – 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Наши играют вничью в важнейшем полуфинале ЮЧМ! Россия – Финляндия. Онлайн
Все подробности, интересные факты и события вокруг игры – в нашей трансляции.
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