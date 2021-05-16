Вратарь «Вашингтона» Ванечек получил травму и не смог продолжить матч с «Бостоном»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит первый матч серии плей-офф Кубка Стэнли сезона-2020/2021, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз». К концу 1-го периода счёт в матче равный – 1:1.
На 14-й минуте матча хоккеистам «Бостона» усилиями канадского форварда Джейка Дебраска удалось сравнять счёт в матче. В этом же эпизоде 25-летний чешский голкипер «Вашингтона» Витек Ванечек получил повреждение, совершив резкий выпад в попытке отразить бросок щитком.
Ему на замену вышел 39-летний американский голкипер Крэйг Андерсон, который провёл в минувшем регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021 лишь четыре матча, в которых в среднем пропускал 2,13 шайбы за игру. Отметим, что российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов по-прежнему недоступен из-за нахождения в списке COVID-19.
- 16 мая 2021
-
03:08
-
02:47
-
01:22
-
01:03
- 15 мая 2021
-
23:00
-
22:39
-
22:05
-
21:46
-
21:45
-
21:28
-
21:21
-
21:15
-
20:58
-
20:55
-
20:39
-
20:35
-
20:32
-
20:27
-
20:14
-
19:55
-
19:39
-
19:27
-
19:17
-
19:13
-
19:08
-
19:02
-
18:57
-
18:44
-
18:27
-
18:05
-
17:56
-
17:37
-
17:35
-
17:21
-
17:15