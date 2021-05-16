Вратарь «Вашингтона» Ванечек получил травму и не смог продолжить матч с «Бостоном»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит первый матч серии плей-офф Кубка Стэнли сезона-2020/2021, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз». К концу 1-го периода счёт в матче равный – 1:1.

На 14-й минуте матча хоккеистам «Бостона» усилиями канадского форварда Джейка Дебраска удалось сравнять счёт в матче. В этом же эпизоде 25-летний чешский голкипер «Вашингтона» Витек Ванечек получил повреждение, совершив резкий выпад в попытке отразить бросок щитком.

Ему на замену вышел 39-летний американский голкипер Крэйг Андерсон, который провёл в минувшем регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021 лишь четыре матча, в которых в среднем пропускал 2,13 шайбы за игру. Отметим, что российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов по-прежнему недоступен из-за нахождения в списке COVID-19.