Кузнецов и Самсонов пропустили тренировку «Кэпиталз», Овечкин тренировался в первом звене

Нападающий Евгений Кузнецов и голкипер Илья Самсонов пропустили утреннюю тренировку «Вашингтон Кэпиталз» из-за ковид-протокола. Капитан Александр Овечкин тренировался в первом звене, сообщает журналист Саманта Пэлл.



Звенья «Кэпиталз» на утренней тренировке:



Нападающие:

Овечкин – Бекстрём – Манта;

Шири – Эллер – Раффль;

Спронг – Оши – Уилсон;

Хагелин – Дауд – Хэтэуэй.



Защитники:

Орлов – Карлсон;

Диллон – Шульц;

Хара – Дженсен;

Фегервары.



Вратари: Ванечек, Андерсен.

Также журналист сообщила два звена большинства.

1-е: Карлсон, Овечкин, Бекстрём, Манта, Оши.

2-е: Орлов, Шульц, Эллер, Уилсон, Шири.

Напомним, в первом матче плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Бостон Брюинз» 16 мая в 2:15 мск.