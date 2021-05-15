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Кузнецов и Самсонов пропустили тренировку «Кэпиталз», Овечкин тренировался в первом звене

Кузнецов и Самсонов пропустили тренировку «Кэпиталз», Овечкин тренировался в первом звене
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Евгений Кузнецов и голкипер Илья Самсонов пропустили утреннюю тренировку «Вашингтон Кэпиталз» из-за ковид-протокола. Капитан Александр Овечкин тренировался в первом звене, сообщает журналист Саманта Пэлл.

Звенья «Кэпиталз» на утренней тренировке:

Нападающие:
Овечкин – Бекстрём – Манта;
Шири – Эллер – Раффль;
Спронг – Оши – Уилсон;
Хагелин – Дауд – Хэтэуэй.

Защитники:
Орлов – Карлсон;
Диллон – Шульц;
Хара – Дженсен;
Фегервары.

Вратари: Ванечек, Андерсен.

Также журналист сообщила два звена большинства.

1-е: Карлсон, Овечкин, Бекстрём, Манта, Оши.

2-е: Орлов, Шульц, Эллер, Уилсон, Шири.

Напомним, в первом матче плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Бостон Брюинз» 16 мая в 2:15 мск.

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