Кузнецов и Самсонов пропустили тренировку «Кэпиталз», Овечкин тренировался в первом звене
Нападающий Евгений Кузнецов и голкипер Илья Самсонов пропустили утреннюю тренировку «Вашингтон Кэпиталз» из-за ковид-протокола. Капитан Александр Овечкин тренировался в первом звене, сообщает журналист Саманта Пэлл.
Звенья «Кэпиталз» на утренней тренировке:
Нападающие:
Овечкин – Бекстрём – Манта;
Шири – Эллер – Раффль;
Спронг – Оши – Уилсон;
Хагелин – Дауд – Хэтэуэй.
Защитники:
Орлов – Карлсон;
Диллон – Шульц;
Хара – Дженсен;
Фегервары.
Вратари: Ванечек, Андерсен.
Также журналист сообщила два звена большинства.
1-е: Карлсон, Овечкин, Бекстрём, Манта, Оши.
2-е: Орлов, Шульц, Эллер, Уилсон, Шири.
Напомним, в первом матче плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Бостон Брюинз» 16 мая в 2:15 мск.
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