Стала известна дата лотереи драфта НХЛ в 2021 году

Лотерея Драфта НХЛ-2021 состоится 2 июня, сообщает официальный сайт НХЛ на руссклм языке.

С её помощью будет определен порядок, в котором клубы будут выбирать первых 16 игроков в первом раунде предстоящего драфта НХЛ. В жеребьёвке будут участвовать 15 команд, не пробившихся в розыгрыш Кубка Стэнли, и новый клуб «Сиэтл Кракен», который начнёт играть в лиге со следующего сезона.

Драфт проведут в удаленном формате. Первый раунд состоится 23 июля, а раунды со второго по седьмой – 24-го.

23 марта лига объявила о некоторых изменениях в порядке поведения лотерея. С этого года количество этапов сокращено с трех до двух. На первом этапе будет разыграно право первого выбора, на втором – кто выберет игрока вторым.

Такое сокращение гарантирует, что клуб, занявший последнее место в регулярном чемпионате – «Баффало Сэйбрз» – будет выбирать хоккеиста в первой тройке.

«Кракен» посеян в лотерее под третьим номером, как это было и в случае с «Вегас Голден Найтс» в 2017 году, когда эта команда впервые принимала участие в лотерее драфта. Шансы «Сиэтла» такие же, как у «Нью-Джерси Девилз» четвертый посев – 10,3%. «Девилз» заняли третье место с конца в турнирной таблице.

20 августа 2020 года «Аризону Койотс» лишили права выбора в первом раунде в качестве наказания за нарушение правил проведения тестирования игроков во время сезона 2019-20 годов. «Койотс» также не будут выбирать и во втором раунде. Если этот клуб выиграет лотерею, состоится повторная жеребьевка.

Шансы клубов на победу в лотерее драфта оцениваются следующим образом:

1. «Баффало Сэйбрз» – 16,6%

2. «Анахайм Дакс» – 12,1%

3. «Сиэтл Кракен» – 10,3%

4. «Нью-Джерси Девилз» – 10,3%

5. «Коламбус Блю Джекетс» – 8,5%

6. «Детройт Ред Уингз» – 7,6%

7. «Сан-Хосе Шаркс» – 6,7%

8. «Лос-Анджелес Кингз» – 5,8%

9. «Ванкувер Кэнакс» – 5,4%

10. «Оттава Сенаторз» – 4,5%

11. «Аризона Койотс» – 3,1%

12. «Чикаго Блэкхокс» – 2,7%

13. «Калгари Флэймз» – 2,2%

14. «Филадельфия Флайерз» – 1,8%

15. «Даллас Старз» – 1,4%

16. «Нью-Йорк Рейнджерс» – 1,0%