Войнов объяснил, почему перешёл в «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Вячеслав Войнов прокомментировал подписание контракта с бело-голубыми.

«Когда я решил, что остаюсь в России, то агент сразу дал мне несколько вариантов, которые были на рынке.

Почему «Динамо»? Хорошая организация, клуб с именем, высокие задачи. Для меня самое главное, чтобы перед клубом ставились самые высокие задачи. Знаю многих ребят, общался с ними. Получил самые положительные отзывы. Поэтому переговоры не длились долго.

Как поддерживал форму? Переехал в спортивный зал и там жил! Шучу. Конечно, я каждый день тренировался, так как не просто пропускал сезон, а готовился. У меня были определённые договоренности и какое-то понимание. Весь год в ожиданиях и тренировках.

Говорил ли с Кудашовым? С Алексеем Николаевичем мы поговорили по телефону уже. Вкратце пробежались по основным задачам. Все остальные моменты договорились обсудить уже лично. Задачи? Оправдать то доверие, которое на меня возложил клуб, вернуть «Динамо» Кубок Гагарина и выйти на свой уровень», — приводит слова Войнова пресс-служба «Динамо».