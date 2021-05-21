«Монреаль» поддержал Тавареса после удара от Перри и пожелал скорейшего выздоровления

«Монреаль Канадиенс» выразил поддержку форварду «Торонто Мэйпл Лифс» Джону Таваресу, получившему сильный удар от нападающего «Лифс» Кори Перри в матче плей-офф НХЛ.

«Мы обеспокоены ужасным столкновением с Джоном Таваресом и отправляем ему наши лучшие мысли. Мы хотели бы выразить поддержку игроку и желаем ему скорейшего выздоровления», – говорится в «Твиттере» «Монреаля».

Напомним, матч в первом периоде был прерван на некоторое время из-за травмы форварда «Торонто» Джона Тавареса после силового приёма от защитника Бена Шьяро. После того, как Таварес упал на лёд, он получил удар коленом в лицо от форварда «Монреаля» Кори Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках. Позже стало известно, что Тавареса госпитализировали.

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В первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Монреаль» на выезде обыграл «Торонто» со счётом 2:1.