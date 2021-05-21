«Вегас» забил «Миннесоте» 5 шайб подряд, уступая 0:2, у Капризова ассист

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 5:2, уступая по ходу встречи 0:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Стоун, Патрик Браун, Райлли Смит, Вильям Карлссон и Чандлер Стивенсон. У «Уайлд» голы забили Райан Хартман и Йоэль Эрикссон Эк. Российский форвард Кирилл Капризов за 19.27 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «-3».

Таким образом, «Вегас» повёл в серии со счётом 2:1. Следующий матч с участием этих команд намечен на 23 мая.

Также в рамках игрового дня «Флорида Пантерз» на выезде в овертайме обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 6:5, а «Нью-Йорк Айлендерс» дома уступил «Питтсбург Пинвинз» – 4:5, а «Торонто Мэйпл Лифс» проиграл «Монреаль Канадиенс» – 2:1.