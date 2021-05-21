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«Вегас» забил «Миннесоте» 5 шайб подряд, уступая 0:2, у Капризова ассист

«Вегас» забил «Миннесоте» 5 шайб подряд, уступая 0:2, у Капризова ассист
Кирилл Горбачинский
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В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 5:2, уступая по ходу встречи 0:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Стоун, Патрик Браун, Райлли Смит, Вильям Карлссон и Чандлер Стивенсон. У «Уайлд» голы забили Райан Хартман и Йоэль Эрикссон Эк. Российский форвард Кирилл Капризов за 19.27 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «-3».

Таким образом, «Вегас» повёл в серии со счётом 2:1. Следующий матч с участием этих команд намечен на 23 мая.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
21 мая 2021, пятница. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Хартман (Капризов, Бродин) – 02:16' (5x5)   2:0 Эрикссон Эк (Бонино, Дамба) – 08:30' (5x5)   2:1 Стоун (Стивенсон) – 28:39' (5x5)   2:2 Браун (Холден, Каррье) – 35:19' (5x5)   2:3 Смит (Холден, Карлссон) – 37:33' (5x5)   2:4 Карлссон – 57:36' (5x5)   2:5 Стивенсон – 59:01' (5x5)

Также в рамках игрового дня «Флорида Пантерз» на выезде в овертайме обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 6:5, а «Нью-Йорк Айлендерс» дома уступил «Питтсбург Пинвинз» – 4:5, а «Торонто Мэйпл Лифс» проиграл «Монреаль Канадиенс» – 2:1.

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