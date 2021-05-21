«Вегас» забил «Миннесоте» 5 шайб подряд, уступая 0:2, у Капризова ассист

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 5:2, уступая по ходу встречи 0:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Стоун, Патрик Браун, Райлли Смит, Вильям Карлссон и Чандлер Стивенсон. У «Уайлд» голы забили Райан Хартман и Йоэль Эрикссон Эк. Российский форвард Кирилл Капризов за 19.27 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «-3».
Таким образом, «Вегас» повёл в серии со счётом 2:1. Следующий матч с участием этих команд намечен на 23 мая.
Также в рамках игрового дня «Флорида Пантерз» на выезде в овертайме обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 6:5, а «Нью-Йорк Айлендерс» дома уступил «Питтсбург Пинвинз» – 4:5, а «Торонто Мэйпл Лифс» проиграл «Монреаль Канадиенс» – 2:1.
- 21 мая 2021
-
07:43
-
07:29
-
06:31
-
06:01
-
06:00
-
05:37
-
05:26
-
04:50
-
04:47
-
04:42
-
04:21
-
04:04
-
03:34
-
03:25
-
03:05
- 20 мая 2021
-
23:53
-
23:31
-
23:16
-
23:04
-
22:16
-
21:58
-
21:29
-
21:04
-
20:48
-
20:34
-
19:55
-
19:42
-
19:35
-
19:27
-
19:17
-
19:00
-
18:58
-
18:44
-
18:29
-
18:05