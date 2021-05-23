Хаг разбил нос Капризову в матче «Миннесота» — «Вегас»
Поделиться
В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Вегас Голден Найтс».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. В одном из эпизодов защитник «Вегаса» Николас Хаг разбил нос российскому нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Вегаса».
Капризов проводит свой первый сезон в НХЛ. В регулярном чемпионате он провёл 55 матчей, в которых забил 27 голов и сделал 24 результативные передача. В трех играх плей-офф он записал в свой актив 1 результативную передачу.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 23 мая 2021
-
04:16
-
01:51
-
00:50
-
00:27
- 22 мая 2021
-
23:50
-
23:39
-
23:30
-
23:21
-
23:08
-
22:55
-
22:53
-
22:44
-
22:43
-
22:34
-
22:31
-
22:27
-
22:18
-
22:10
-
22:07
-
21:55
-
21:41
-
21:02
-
21:00
-
20:58
-
20:36
-
20:30
-
20:25
-
20:23
-
20:14
-
20:13
-
20:05
-
20:04
-
20:00
-
19:53
-
19:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам