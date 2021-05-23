Хаг разбил нос Капризову в матче «Миннесота» — «Вегас»

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Вегас Голден Найтс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. В одном из эпизодов защитник «Вегаса» Николас Хаг разбил нос российскому нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову.

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На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Вегаса».

Капризов проводит свой первый сезон в НХЛ. В регулярном чемпионате он провёл 55 матчей, в которых забил 27 голов и сделал 24 результативные передача. В трех играх плей-офф он записал в свой актив 1 результативную передачу.