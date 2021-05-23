«Вегас» разбил Капризову нос и снова обыграл «Миннесоту». Ждём россиянина на ЧМ?

«Вегас», всухую уступив «Миннесоте» в упорном первом матче серии, сумел найти ключи к воротам «Уайлд» и поразил их 8 раз в последовавших двух встречах. Две победы подряд, последнюю из которых «рыцари» одержали в гостях, позволили команде из Невады перевернуть ход противостояния в свою пользу. Немаловажным аспектом в завоевании «Вегасом» преимущества стала нейтрализация форварда «дикарей» Кирилла Капризова. И если после первой игры можно было говорить о банальном невезении россиянина, который и создавал моменты для партнёров, и имел возможности отличиться сам, то в следующих двух матчах оборона «Вегаса» полностью перекрыла Капризову кислород. По итогам второй встречи хоккейная общественность больше обсуждала удаление Кирилла, нежели его игру, а в третьем матче звёздный новичок «Миннесоты» хоть и набрал первое очко в плей-офф, отдав отличный голевой пас Райану Хартману, впоследствии был незаметен и закончил матч с показателем полезности «-3». Тем не менее именно Капризов оставался главной надеждой «Уайлд» на изменение ситуации в серии.

И уже в самом начале четвёртой встречи Кириллу и всей «Миннесоте» выпала возможность проявить себя в атаке и реализовать большинство. Однако спецбригады меньшинства «Вегаса», идеально играющие на протяжении всего первого раунда, несмотря на все старания хоккеистов «Уайлд», не позволили хозяевам открыть счёт. На протяжении первой половины периода «дикари» пытались навязать «Голден Найтс» свою игру, проводя быстрые встречные атаки и стараясь как можно скорее довести каждую из них до броска. Но ни одна из девяти попыток «Миннесоты» пробить Марка-Андре Флёри за стартовые десять минут не увенчалась успехом. И за нерасторопность у чужих ворот подопечные Дина Эвансона поплатились уже на 11-й минуте. Сначала Николя Руа не дал Нику Бонино отличиться в оставленные голкипером «Вегаса» ворота, вовремя перехватив шайбу, а затем, пройдя с игровым снарядом через всю площадку и по пути обыгравшись с Киганом Колесаром, точным кистевым броском распечатал Кэма Тальбо.

«Дикари» ответили уже через 19 секунд усилиями Йоэля Эрикссона Эка, но этот гол был отменён. Арбитры посчитали, что Маркус Фолиньо закрыл Флёри обзор с нарушением правил, и, к огромному неудовольствию домашней публики, вернули «Миннесоту» на позицию отыгрывающейся команды.

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Остаток периода «рыцари» провели в постоянном давлении, а игроки «Уайлд», кажется, не могли прийти в себя после спорного решения судей.

Второй период начался куда менее событийно. Команды нечасто угрожали друг другу, редко бросая по воротам, однако первый же опасный момент закончился голом. Получив шайбу в центре площадки, Алекс Так на скорости прорвался сквозь защиту «дикарей» и перехитрил голкипера, удвоив преимущество «Голден Найтс».

А затем ещё раз блеснуло меньшинство «Вегаса». Получив двойной малый штраф за фол Зака Уайтклауда, гости не только не пропустили в эти четыре минуты, но и забросили в третий раз. Марк Стоун воспользовался потерей Мэттом Дамбой шайбы в зоне «рыцарей», и, оторвавшись от преследования, переиграл Тальбо в противостоянии один на один. «Миннесота» кинулась в атаку в попытке отыграть хотя бы одну шайбу, однако одни броски игроков хозяев блокировались обороной соперника, а те, что доходили до Флёри, не представляли для него особой угрозы.

На заключительную двадцатиминутку подопечные Питера Дебура вышли как будто бы в режиме экономии энергии. «Рыцари» практически не атаковали ворота противника, сосредоточившись на обороне. В те редкие моменты, когда они завладевали шайбой в зоне «Уайлд», они либо предпочитали контролировать её, устраивая перепасовки, либо же, если в нападение переходило не больше двух игроков (а именно так и происходило в большинстве случаев), отправляли игровой снаряд вдоль борта, тратя драгоценное для «Миннесоты» время. Сами же хозяева не оставляли попыток размочить счёт, но Марк-Андре Флёри так и не позволил хозяевам этого сделать. «Вегас», напротив, ещё раз отличился в концовке встречи: Руа оформил дубль, поразив пустые ворота.

Кирилл Капризов же ещё в первом периоде получил повреждение после столкновения с соперником: Николас Хаг в попытке выбросить шайбу угодил Кириллу клюшкой в лицо и разбил нос. Россиянин на некоторое время удалился в раздевалку, но вскоре вернулся на скамейку и доиграл матч до конца.

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Однако Капризов, как и вся атака «Миннесоты», снова был обезоружен защитниками «Вегаса», проводящими всю серию на невероятном уровне. В результате 97-й номер «Уайлд» опять остался без очков.

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После трёх поражений подряд «Миннесота» оказалась в шаге от вылета из плей-офф. «Вегас» ведёт в серии по делу и должен дожимать соперника в ближайшем матче. В таком случае высока вероятность, что Капризов сможет присоединиться к сборной России на чемпионате мира.