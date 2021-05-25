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Сборная США нанесла Казахстану первое поражение на чемпионате мира

Сборная США нанесла Казахстану первое поражение на чемпионате мира
Георгий Горностаев
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Сегодня, 25 мая, на «Арене-Рига» прошёл очередной матч чемпионата мира — 2021, в котором встречались США и Казахстан. Сборная США одержала победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

На седьмой минуте Адам Кленденинг открыл счёт в матче, на 22-й Тревор Мур увеличил преимущество американцев, а на 42-й Джек Друри сделал счёт крупным.

ЧМ-2021. Группа B
25 мая 2021, вторник. 16:15 МСК
США
Окончен
3 : 0
Казахстан
1:0 Кленденинг (Мур, Робертсон) – 06:57' (5x5)   2:0 Мур (Джонс) – 21:33' (5x5)   3:0 Друри (Донато, Теннисон) – 41:58' (5x5)

Напомним, в первом матче на турнире сборная США уступила Финляндии со счётом 1:2, а во втором — обыграла Канаду (5:1). Казахстанская сборная обыграла команды Латвии и Финляндии после серии буллитов.

Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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Турнирная таблица ЧМ-2021
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