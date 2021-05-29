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Дебур: «Миннесота» была крепким орешком. Горжусь игроками «Вегаса»

Дебур: «Миннесота» была крепким орешком. Горжусь игроками «Вегаса»
Владимир Лаевский
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур прокомментировал победу его команды в седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд».

«Я горжусь своими ребятами. «Миннесота» в этом чемпионате, да и вообще, показывала себя командой, которая нередко побеждала «Вегас». Это был крепкий орешек, и не так много команд могут похвастаться подобной статистикой. К тому же нам мешала вся эта история с коронавирусом. У нас в ходе серии было 11 ложноположительных тестов и один реально положительный. Плюс ещё эта травма Пасиоретти, он смог выйти только на седьмой матч. Вот через что мы прошли, и теперь я повторю, что горжусь своими парнями. Мы двигались вперёд и не искали оправданий. Знали, что серия получится тяжёлой. Понимали, как хорошо умеет играть «Миннесота». Это прекрасный оппонент, но мы с ним справились», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ на русском языке.

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