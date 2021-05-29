«Вегас» отправил «дикарей» в отпуск, по делу разгромив их в седьмом матче серии.

Капризов наказал грубияна голом, войдя в историю «Миннесоты»! Но его команду это не спасло

«Вегас» и «Миннесота» — единственная пара американских команд в этом плей-офф, которая добралась до седьмой игры серии. «Рыцари» вели в противостоянии 3-1, но «дикари» забрали два подряд матча и подарили всем любителям хоккея решающую встречу.

В таких матчах, как известно, нет фаворита, но всё же шансы «Вегаса» смотрелись предпочтительнее. «Рыцари» и начали гораздо активнее, сумели смять соперника давлением, и в какой-то момент оборона «Уайлд» дрогнула, позволив Маттиасу Янмарку прорваться к своим воротам. Швед изящно переиграл Тальбо!

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«Вегас» продолжал владеть инициативой, мог забить ещё, а у «Миннесоты» мало что получалось. Но удаление Вильяма Карлссона изменило ход событий в первом периоде. «Дикари» не смогли забить в большинстве, зато подержали шайбу, побросали по воротам и явно пришли в себя. Уже в равных составах выгодный момент не реализовал Зак Паризе, однако через несколько минут американец своего добился, хитро разобравшись на пятачке после броска Эка. 1:1!

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Концовка отрезка в результате осталась за «Миннесотой», а сразу после перерыва наконец напомнил о себе Кирилл Капризов, чей кистевой бросок пришёлся в перекладину. Но «Уайлд» выйти вперёд не смогли, а вот «Вегас» на 23-й минуте использовал свой полумомент — цели достиг дальний бросок Николаса Хага.

И снова «рыцари» не долго довольствовались преимуществом в счёте. «Вегас» подвело удаление Ривза, который толкнул Сутера лицом на штангу в довольно безобидной ситуации. Грубияна быстро наказали Цукарелло и Капризов, разыгравшие классную комбинацию на первых секундах большинства.

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Вторая шайба Кирилла в плей-офф НХЛ! В предыдущих шести матчах серии «Миннесоте» не хватало результативности своего лидера, и здорово, что в решающем матче россиянин прервал молчание. И в очередной раз вошёл в историю клуба.

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Для «Уйалд» было бы здорово, если бы на этой волне удалось развить успех. Но заставить паниковать оборону «Вегаса» у «дикарей» не получилось, а «рыцари» вскоре вернули игру под свой контроль и на экваторе матча забросили две очень важные шайбы. Сначала отличился вернувшийся в строй Пасиоретти, затем красивый бросок удался Уайтклауду.

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Давление и бросковая активность от «Вегаса» стали большой проблемой для «Миннесоты», которой было крайне тяжело выдерживать темп и объём катания соперника. Счёт 2:4 после второго периода, честно говоря, казался приговором для «дикарей».

Разумеется, «Уайлд» в третьем периоде попытались поспорить с этим утверждением. «Дикари» начали отрезок очень активно, стали, наконец, больше бросать по воротам, однако до реальных угроз воротам Флёри практически не доходило, так как «Вегас» оборонялся спокойно и грамотно.



Несколько суетливая игра «Миннесоты» не приносила ей успех, а на 53-й минуте «рыцари» забили пятый гол, сняв последние вопросы о победителе матча. Руа подарил возможность сделать дубль Янмарку, Тальбо не выручил после броска шведа.

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За пять (!) минут до финальной сирены «Миннесота» заменила голкипера шестым полевым. А что ещё оставалось делать «дикарям»? Но игрокам «Уайлд» не хватало необходимой энергии, вряд ли они сами верили, что способны на суперкамбэк.

Всё это закончилось так, как и должно было — шайбой «Вегаса» в пустые ворота. Маттиас Янмарк закрепил свой статус главного героя седьмой встречи, оформив хет-трик. Любопытно, что в предыдущих шести матчах серии швед не отличился ни разу.

6:2 — «Вегас» разгромил «Миннесоту» в решающей игре серии и вышел в следующий раунд, где его уже ждёт «Колорадо». Для «дикарей» и их лидера Кирилла Капризова сезон, увы, закончен. Это был классный перфоманс от молодой, интересной команды, к которой российский новичок НХЛ сумел привлечь повышенное внимание болельщиков со всего мира.

Вероятно, отношения Капризова и «Миннесоты» в это межсезонье будут продлены на долгий срок и скреплены солидным контрактом. И уже в следующем чемпионате Кирилл будет доказывать, что является настоящей новой звездой лучшей лиги мира.