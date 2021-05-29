Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Купер — об игре Гудроу: у вас не могут быть только «Феррари», иногда нужен старый «Джип»

Купер — об игре Гудроу: у вас не могут быть только «Феррари», иногда нужен старый «Джип»
Никита Паглазов
Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал об эффективности нападающего Баркли Гудроу для команды.

«У вас не могут быть только «Феррари», иногда вам нужен старый добрый «Джип» с полным приводом, чтобы проехать через грязь. Это именно то, что Баркли Гудроу может сделать для нашей команды», — цитирует Купера журналист Дэн Розен в «твиттере».

В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 канадский нападающий сыграл в 55 матчах и набрал 20 очков (6+14) очков при показателе полезности «+16». В текущем розыгрыше плей-офф Гудроу сыграл только в одном матче – в шестой игре серии против «Флориды» (4:0).

Напомним, в четвертьфинале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Каролиной». В первом раунде «Лайтнинг» со счётом в серии 4-2 обыграли «Флориду».

Новость по теме
Кучеров сыграет в первом звене в четвертьфинальном матче Кубка Стэнли с «Каролиной»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021