Купер — об игре Гудроу: у вас не могут быть только «Феррари», иногда нужен старый «Джип»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал об эффективности нападающего Баркли Гудроу для команды.



«У вас не могут быть только «Феррари», иногда вам нужен старый добрый «Джип» с полным приводом, чтобы проехать через грязь. Это именно то, что Баркли Гудроу может сделать для нашей команды», — цитирует Купера журналист Дэн Розен в «твиттере».



В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 канадский нападающий сыграл в 55 матчах и набрал 20 очков (6+14) очков при показателе полезности «+16». В текущем розыгрыше плей-офф Гудроу сыграл только в одном матче – в шестой игре серии против «Флориды» (4:0).



Напомним, в четвертьфинале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Каролиной». В первом раунде «Лайтнинг» со счётом в серии 4-2 обыграли «Флориду».

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