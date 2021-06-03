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Россия второй раз подряд проиграла в овертайме четвертьфинала ЧМ с Канадой

Россия второй раз подряд проиграла в овертайме четвертьфинала ЧМ с Канадой
Никита Паглазов
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Сегодня, 3 июня, сборная России провела четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия). Россияне встретились с командой Канады. Матч завершился победой канадцев в овертайме со счётом 2:1.

Сборная России второй раз подряд уступила команде Канады в овертайме в четвертьфинале чемпионата мира. На ЧМ-2018 в Копенгагене (Дания) российская команда проиграла канадцам со счётом 4:5.

Последний раз сборная России побеждала Канаду в четвертьфинале чемпионата мира 2011 года в Братиславе (Словакия) со счётом 2:1. Тогда в составе российской команды отличились Алексей Кайгородов и Илья Ковальчук, у канадцев – Джейсон Спецца.

В полуфинале чемпионата мира Канада сыграет с Финляндией. В другом матче 1/2 финала встретятся США и Германия. Встречи состоятся 5 июня. Матч за третье место и финал пройдут 6 июня.

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