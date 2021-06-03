Сегодня, 3 июня, сборная России провела четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия). Россияне встретились с командой Канады. Матч завершился победой канадцев в овертайме со счётом 2:1.
Сборная России четвёртый раз подряд уступила команде Канады в матче чемпионата мира.
Последний раз сборная России побеждала Канаду в четвертьфинале чемпионата мира 2011 года в Братиславе (Словакия) со счётом 2:1. Тогда в составе российской команды отличились Алексей Кайгородов и Илья Ковальчук, а у канадцев – Джейсон Спецца.
В полуфинале чемпионата мира Канада сыграет с победителем матча между Чехией и Финляндией. В другом матче 1/2 финала встретятся США и Германия. Встречи состоятся 5 июня. Матч за третье место и финал пройдут 6 июня.
Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии, в финале 2019 года обыгравшая Канаду со счётом 3:1.
- 3 июня 2021
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