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Сборная России четвёртый раз подряд уступила команде Канады в матче чемпионата мира

Сборная России четвёртый раз подряд уступила команде Канады в матче чемпионата мира
Никита Паглазов
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Сегодня, 3 июня, сборная России провела четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия). Россияне встретились с командой Канады. Матч завершился победой канадцев в овертайме со счётом 2:1.

Сборная России четвёртый раз подряд уступила команде Канады в матче чемпионата мира.

Последний раз сборная России побеждала Канаду в четвертьфинале чемпионата мира 2011 года в Братиславе (Словакия) со счётом 2:1. Тогда в составе российской команды отличились Алексей Кайгородов и Илья Ковальчук, а у канадцев – Джейсон Спецца.

В полуфинале чемпионата мира Канада сыграет с победителем матча между Чехией и Финляндией. В другом матче 1/2 финала встретятся США и Германия. Встречи состоятся 5 июня. Матч за третье место и финал пройдут 6 июня.

Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии, в финале 2019 года обыгравшая Канаду со счётом 3:1.

ЧМ-2021. 1/4 финала
03 июня 2021, четверг. 20:15 МСК
Россия
Окончен
1 : 2
ОТ
Канада
1:0 Тимкин (Орлов, Каменев) – 34:32' (5x5)   1:1 Хенрик (Браун, Комтуа) – 45:03' (5x4)   1:2 Манджапане (Стечер) – 62:12' (3x3)
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