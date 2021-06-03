Сегодня, 3 июня, сборная России провела четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия). Россияне встретились с командой Канады. Матч завершился победой канадцев в овертайме со счётом 2:1.



Сборная России четвёртый раз подряд уступила команде Канады в матче чемпионата мира.



Последний раз сборная России побеждала Канаду в четвертьфинале чемпионата мира 2011 года в Братиславе (Словакия) со счётом 2:1. Тогда в составе российской команды отличились Алексей Кайгородов и Илья Ковальчук, а у канадцев – Джейсон Спецца.



В полуфинале чемпионата мира Канада сыграет с победителем матча между Чехией и Финляндией. В другом матче 1/2 финала встретятся США и Германия. Встречи состоятся 5 июня. Матч за третье место и финал пройдут 6 июня.



Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии, в финале 2019 года обыгравшая Канаду со счётом 3:1.