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Эмоции сборной Канады после победной шайбы в ворота России на чемпионате мира — 2021

Эмоции сборной Канады после победной шайбы в ворота России на чемпионате мира — 2021
Никита Паглазов
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Сегодня, 3 июня, проходили матчи 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия). Сборная Канады одержала победу над командой России со счётом 2:1, забросив решающую шайбу в овертайме.

Счёт в матче на 35-й минуте открыл защитник россиян Евгений Тимкин. После атаки российской команды ворота соперника остались незащищёнными, и Тимкин сумел отправить в них шайбу. Но в начале третьего периода соперник сравнял счёт. Отличился капитан канадцев Адам Хенрик, реализовавший большинство. После прострела на пятак он переправил шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

В полуфинале ЧМ-2021 сыграют следующие пары:

США – Германия;
Канада – Финляндия.

Встречи пройдут 5 июня. Финал и матч за третье место состоятся 6 июня.

Гол в овертайме, который поставил Россию на колени. Обидно, но Канада заслужила эту победу Гол в овертайме, который поставил Россию на колени. Обидно, но Канада заслужила эту победу
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