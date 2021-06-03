«Кленовые листья» с трудом вышли из группы, а теперь прошли россиян и поборются за выход в финал.

Гол в овертайме, который поставил Россию на колени. Обидно, но Канада заслужила эту победу

Если кто-то предполагал, что сборная России переедет такую Канаду на одном коньке, то они поняли, что ошибались, уже в первом периоде. Россия, которая на бумаге смотрелась очевидным фаворитом, выглядела ничуть не лучше не самого сильного состава Канады. Наш соперник выдал настоящий бой, достойный «кленовых листьев» — стреноживали атаку сборной России, перехватывали передачи, шли в прессинг, не давали вольготно бросать, да и сами нет-нет, да совершали опасные вылазки к воротам Сергея Бобровского.

Плотную, жёсткую и малособытийную игру расшевелил в конце второго периода Евгений Тимкин! Орлов подключился к атаке, бросал сам – не забил, но создал пожар у ворот Дарси Кемпера, и в неразберихе проткнул шайбу на пятачок, откуда её и добил 30-летний дебютант чемпионатов мира.

Но когда матчи России с Канадой заканчивались со счётом 1:0? Так и не вспомнить, так что ничего удивительного, что «кленовые листья» в третьем периоде отыгрались, тем более наши им сами решили упростить жизнь – Тарасенко неаккуратно сыграл высоко поднятой клюшкой и поехал в штрафбокс на две минуты. Капитан канадцев Адам Хенрик получил передачу и сходу бросил в дальний угол с близкого расстояния – Бобровский здесь был бессилен.

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Ещё пять случаев, когда Канада унижала Россию в хоккее.

В овертайме всё решил гол Эндрю Манджапане, который получил передачу на дальнюю штангу от Стетчера и должен был просто не промахнуться по пустому углу.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

«Мы считаем себя лучшей хоккейной страной в мире. Мы хотим победить. Знаем, что играем против очень сильной сборной России, но не выйдем на матч с мыслями: «Если проиграем, едем домой». Мы хотим выиграть у России, покажем свой лучший хоккей и приложим все усилия, чтобы победить в матче с Россией», — говорил главный тренер Канады Жерар Галлан перед матчем.

И оказался прав. Канада идёт дальше, Россия приплюсовывает ещё один год к серии, в которой не может обыграть своего заклятого соперника. Обидно, но канадцы заслужили эту победу.