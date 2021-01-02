Расписание полуфиналов чемпионата мира — 2021 на 5 июня
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В эти дни в Риге (Латвия) проходит мужской чемпионат мира по хоккею. 3 июня состоялись четвертьфинальные матчи, в которых победу одержали сборные США, Финляндии, Германии и Канады — над командами Словакии, Чехии, Швейцарии и России соответственно.
Стало известно расписание полуфинальных матчей, которые состоятся сегодня, 5 июня.
Расписание 1/2 финала чемпионата мира — 2021:
5 июня:
14:15 мск США — Канада;
18:15 мск Финляндия — Германия.
Мужской чемпионат мира по хоккею 2021 года начался 21 мая и завершится 6 июня. 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии, в финале 2019 года обыгравшая Канаду со счётом 3:1.
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