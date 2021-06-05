Бадюков — о вылете России с ЧМ: нельзя сказать, что это позор. Мы отлично сыграли в группе

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал поражение сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2021 с Канадой (1:2 ОТ).

«Нашей сборной не хватило 10 процентов агрессии в атаке, чтобы дорабатывать моменты, которые создавали. Канадцы очень плотно сыграли и не ошибались, лишь подключение дополнительного игрока в атаку помогло доводить моменты до конца. В каких-то моментах не хватило куража, ведь у нашей сборной были хорошие шансы победить на чемпионате мира — привезли отличный состав. 1/4 финала тем и славится, что одна осечка оставляет без медалей.



Нельзя сказать, что нынешний результат — это позор. Мы показали свои возможности на групповом этапе, где отлично выступили. Но всегда есть избыточный потенциал — канадцы понимали, чем сильна Россия. Все ожидали, что наша сборная будет рвать канадцев, но сейчас все умеют играть в хоккей. Даже если игроки не находятся на ведущих ролях в НХЛ, это не значит, что они плохие.



Победа Канады — красивая история. Кто-то назвал это чудом-2021, но я думаю, что они буквально на подножке поезда проскочили в плей-офф. Понятно, что для нас это большое разочарование, всем хотелось увидеть чуть больше.



Всегда есть возможность выбора нового тренера. Валерий Брагин считается хорошим тренером, не зря он руководил сборной. Стоит дождаться решения сверху, но не стоит забывать, что у нас скоро Олимпиада.



Нельзя назвать закономерностью семь лет без золота. Нам не везёт. Этот турнир достаточно скоротечен, произойти может всё что угодно. Всегда происходят яркие истории, и, естественно, они могут возникать на негативном характере. Надо засучить рукава и работать. Победы рано или поздно придут», — приводит слова Бадюкова «Спорт Бизнес.Online».