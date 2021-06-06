Барков, Бержерон и Стоун — номинанты на приз лучшего форварда оборонительного плана в НХЛ

Нападающие «Флориды Пантерз» Александр Барков, «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон, а также «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун – номинанты на «Фрэнк Дж. Селки Трофи», сообщает официальный сайт НХЛ.



Данный приз ежегодно вручается лучшему нападающему оборонительного плана в НХЛ. Решение о победителе принимается голосованием членов Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата. Нынешним обладателем награды является Шон Кутюрье.



В сезоне-2020/2021 центральный нападающий «Флориды» Барков провёл 50 матчей в регулярном чемпионате, набрав 58 (26+32) очков при показателе полезности «+12». В плей-офф финский хоккеист сыграл в шести матчах, набрав 7 (1+6) баллов.



Бержерон в прошедшем регулярном сезоне сыграл в 54 встречах, забросив 23 шайбы и отдав 24 голевые передачи при показателе полезности «+27». В плей-офф 35-летний центрфорвард «Бостона» провёл 9 игр, набрав 8 (4+4) очков.



Марк Стоун сыграл в 60 матчах регулярного чемпионата-2020/2021, забросив 21 шайбу и отдав 39 голевых передач с показателем полезности «+26». В плей-офф правый форвард «Вегаса» провёл 9 игр и набрал 5 (3+2) очков.