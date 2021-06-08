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Шипачёв — об уходе Яшкина и Кагарлицкого: у нас была классная тройка. Будут новые партнёры

Шипачёв — об уходе Яшкина и Кагарлицкого: у нас была классная тройка. Будут новые партнёры
Сергей Емельянов
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Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал вручение приза самому ценному игроку сезона-2020/2021 в КХЛ.

«Очень приятно. Хорошая атмосфера сегодня. Рад, что позвали. Я в хорошем настроении.

Жаль, что Яшкина не будет в следующем сезоне? Конечно, Димка — хороший игрок, классный парень. Мы общаемся за пределами площадки. Жаль, что и Димки Кагарлицкого на следующий год не будет. То же самое. У нас была классная тройка. Желаю ребятам удачи в новых клубах. У меня будут новые партнёры. Будем стараться найти новую «химию».

Самочувствие? Сейчас нормальное, готовлюсь к сезону. Всё нормально.

Не хватает только командного приза? Конечно, всегда цель одна — завоевать Кубок Гагарина. Получится или нет — узнаем следующей весной», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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