Голкипер «Автомобилиста» Галкин продлил контракт с клубом на два года
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Екатеринбургский «Автомобилист» заключил новый двусторонний контракт с молодым голкипером Владимиром Галкиным. Соглашение клуба с 20-летним хоккеистом рассчитано на два года, сообщает официальный сайт «Автомобилиста».
В сезоне-2019/2020 голкипер дебютировал в Высшей хоккейной лиге за «Горняк» из Учалов и в Континентальной хоккейной лиге за «Автомобилист». Всего в КХЛ у игрока 14 матчей.
В прошедшем сезоне ВХЛ Галкин сыграл за «Горняк» 32 матча в регулярном чемпионате и восемь — в плей-офф.
«Рад остаться в системе «Автомобилиста» и в прекрасном городе Екатеринбург, буду стараться радовать болельщиков ещё больше своей игрой! Сезон нас ждёт очень интересный!» — цитирует Галкина официальный сайт клуба.
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