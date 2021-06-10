Бержерон: возраст давит на нас. С каждым годом у нас меньше возможностей завоевать трофей

Нападающий и капитан «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон рассказал, что команде в серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (2-4) не хватило травмированных Кевана Миллера и Брэндона Карло.
«Они важные для нас игроки, без сомнения. Они способны играть самые сложные минуты и отвечать на давление соперника. Любая потеря в такое время года бьёт особенно сильно, хотя ребята сделали всё, чтобы их заменить.
Конечно, возраст давит на нас. Точнее, мы понимаем, что становимся старше с каждым годом и у нас всё меньше возможностей завоевать трофей. Даже я сам стараюсь не загадывать, что будет со мной через год», – цитирует Бержерона официальный сайт НХЛ.
Напомним, последний раз «Бостон» выигрывал Кубок Стэнли в сезоне-2010/2011, в финале обыграв «Ванкувер Кэнакс» со счётом в серии 4-3.
- 10 июня 2021
-
19:46
-
19:04
-
18:44
-
18:25
-
18:10
-
17:40
-
17:14
-
16:36
-
16:24
-
15:58
-
15:22
-
15:16
-
15:10
-
14:54
-
14:30
-
14:12
-
13:24
-
12:23
-
12:06
-
11:59
-
11:44
-
11:08
-
10:42
-
10:36
-
10:00
-
09:53
-
09:39
-
08:53
-
08:47
-
08:40
-
08:33
-
07:05
-
06:53
-
06:39
-
06:21