Бержерон: возраст давит на нас. С каждым годом у нас меньше возможностей завоевать трофей

Нападающий и капитан «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон рассказал, что команде в серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (2-4) не хватило травмированных Кевана Миллера и Брэндона Карло.



«Они важные для нас игроки, без сомнения. Они способны играть самые сложные минуты и отвечать на давление соперника. Любая потеря в такое время года бьёт особенно сильно, хотя ребята сделали всё, чтобы их заменить.



Конечно, возраст давит на нас. Точнее, мы понимаем, что становимся старше с каждым годом и у нас всё меньше возможностей завоевать трофей. Даже я сам стараюсь не загадывать, что будет со мной через год», – цитирует Бержерона официальный сайт НХЛ.



Напомним, последний раз «Бостон» выигрывал Кубок Стэнли в сезоне-2010/2011, в финале обыграв «Ванкувер Кэнакс» со счётом в серии 4-3.