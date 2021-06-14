Сумманен: когда русские играют за Mother Russia — они действительно опасный соперник

Бывший главный тренер «Авангарда» Раймо Сумманен поделился мнением о предстоящем матче сборных России и Финляндии на Евро-2020.



«Мне очень интересно, как сложится матч против России. Я ведь тренировал здесь. Когда русские играют слаженно, коллективно, за Mother Russia — они действительно опасный соперник. Финны действуют от обороны, мы защищаем свои ворота, выжидаем, когда соперник начнёт рисковать и ошибаться, а затем бежим в контратаку. Но если русские играют от обороны так, как они это умеют, то игра абсолютно в их руках. А вот если они не будут действовать слаженным механизмом, то у Финляндии есть шанс.



Могу сказать о вашем спорте в целом и футболе в частности. Я работал с российскими игроками в Омске, русские умеют выкладываться по максимуму. А на различных чемпионатах они выступают за свою Родину, там они выходят и играют по принципу «сделай или умри».



Также русские находятся под сильным давлением, они уступили в первом матче, а нашу сборную примут на домашнем поле. Но, повторюсь, если команда играет за Родину, она максимально сплочена, хорошо защищается, такую сборную очень тяжело победить.



Прогноз на матч? Как тренер, как спортсмен я не предсказываю никаких результатов. Ты просто не можешь это сделать. Каков бы ни был результат, есть множество факторов, на него влияющих. Я действительно горд за сборную Финляндии. В любом случае для финского спорта выход футбольной сборной на такой уровень — это уже большое событие. И в глазах финнов наша команда — уже победитель. Наша сборная способна удивлять, и это не может не воодушевлять», — цитирует Сумманена «Спорт-экспресс».