Голкипер ТПС Кареев: финская лига не слабее КХЛ

Российский голкипер ТПС Андрей Кареев рассказал об уровне европейских лиг.



«В России почему-то думают, что европейские лиги слабее КХЛ. Да, слабее, но только в плане денег. А почему говорят про уровень хоккея, я не могу понять. Никаких доказательств нет, команды не играли между собой. Не понимаю, почему такое мышление и как делают подобные выводы.



Многие агенты и менеджеры в России даже говорили мне, что в финской лиге нет ничего такого. Но половина состава сборной Финляндии собрана из своего чемпионата и второй год подряд играет в финале чемпионата мира. Это показатель, который подкреплен спортивным результатом.



Я играл и в России, и в Финляндии. Был, скажем, в самом котле. Могу сказать, что финская лига не слабее. Есть, конечно, команды, стоящие особняком в КХЛ: «Ак Барс» с «Авангардом» или ЦСКА, СКА. Но остальные не сильнее европейцев. У меня такое мнение», – приводит слова Кареева «Горобзор.ру».