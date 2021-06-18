Джордан Стаал: Бриндамор — великий тренер. Может, он главная причина успехов «Каролины»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал поделился мнением о главном тренере команды Роде Бриндаморе.



«Конечно, это великий тренер. Он всё понимает, знает, на какие кнопки нажать, как помочь каждому хоккеисту проявить свои лучшие качества, как донести до него задачу на матч.



А ещё на него можно равняться в человеческом плане, брать с него пример в том, как он ведёт себя в жизни, как относится к людям. Просто хороший парень.



Он внёс огромный вклад в то, чего добилась наша команда. А может быть, он и есть главная причина наших успехов», — приводит слова Стаала официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

Ранее Бриндамор стал обладателем «Джек Адамс Эворд» — приза лучшему тренеру сезона.