Дебур: «Вегас» сталкивался с трудностями и риском вылететь. И всякий раз находил ответы

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур поделился мнением и ходе полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (2-3).



«В это время сезона нужно находить способы забивать. Против сильных соперников, против давления, против персональной опеки, против хорошего вратаря. Выживают те, кто эти способы находит. Нам противостоит сильная команда, которая многое делает правильно. Мы должны найти ответы. Хорошая новость в том, что мы ещё живы. Теперь нам нужно победить в гостях, чтобы получить седьмой матч. Что ж, с трудностями в плей-офф мы уже сталкивались, с риском вылета — тоже. И всякий раз находили ответы. Я знаю, что в следующей игре мы будем лучше.



Лежат ли наши трудности в тактической плоскости «крестиков-ноликов»? Уверен, что нам есть о чём поговорить, попробовать делать кое-что чуточку иначе. В тех моментах серии, когда мы добивались успеха, нет сомнения, что определённые вещи мы делали лучше, чем в пятом матче. Проблема в том, что мы не делаем это каждую игру», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.