Главный тренер «Тампы» ответил, сможет ли Кучеров сыграть в 7-м матче с «Айлендерс»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер ответил на вопрос, сможет ли нападающий «молний» Никита Кучеров принять участие в седьмой встрече полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Не уверен», — приводит слова Купера в своём «твиттере» североамериканский журналист Джо Смит, специализирующийся на освещении матчей «Тампы».

Журналист отметил, что ситуация не выглядит так, будто бы Кучеров исключён из заявки на предстоящий матч. Его состояние — это то, на что будут смотреть в течение дня. Позже должна появиться новая информация. Тем не менее Смит считает ответ Купера более обнадёживающим знаком, нежели отсутствие обновлений.

Напомним, уже в самом начале шестой встречи полуфинала Кубка Стэнли с «Айлендерс» (2:3 ОТ, 3-3) Кучеров получил повреждение, которое могло произойти в двух эпизодах, — в столкновении у борта с канадским форвардом «Айлендерс» Мэтью Барзалом либо же в предшествующем этому, когда Никита получил удар в спину от защитника «островитян» Скотта Мейфилда.