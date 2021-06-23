Гилмор — о Кучерове: вы шутите? Пропустить год, вернуться и так доминировать — это безумие

Бывший нападающий рядя клубов НХЛ и член Зала хоккейной славы Даг Гилмор поделился мнением об игре нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Прежде всего Кучеров пропустил целый год. Он так хорош, я задыхаюсь от смеха. Вы шутите, что ли? Пропустить целый год, вернуться и так доминировать — это безумие. Я никогда не видел ничего подобного.



Парни с такими навыками и талантом — вау. Я не был снайпером — я был распасовщиком, — а он делает и то и другое. Не думаю, что могу с кем-либо его сравнить.



Я играл против очень опытных парней и вместе с очень опытными парнями. Но с таким, как Кучеров, — никогда», — приводит слова Гилмора The Athletic.

Ранее Кучеров во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» сделал три голевые передачи. Этот матч стал для 28-летнего форварда третьим в нынешнем плей-офф, в котором он отдал три и более результативных паса. Только три игрока в истории НХЛ провели большее количество матчей с тремя или более голевыми передачами за один розыгрыш Кубка Стэнли, чем Кучеров: Уэйн Гретцки (5 в 1985 году, 4 в 1987 и в 1988 годах), Пол Коффи (4 в 1985 году) и Боб Борн (4 в 1983 году).