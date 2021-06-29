Форвард «Авангарда» Зернов наполнил Кубок Гагарина окрошкой

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов, ставший вместе с клубом обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2020/2021, получил трофей в своё распоряжение и привёз его в родной Челябинск.



Жена хоккеиста опубликовала видео, на котором кубок наполнен до верха окрошкой.

В прошедшем сезоне Зернов провёл 60 игр в регулярном чемпионате и набрал 40 (12+28) результативных баллов при показателе полезности "+13" и 32 минутах штрафного времени. В плей-офф форвард принял участие в 24 играх, забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи при полезности "-1".



Напомним, «Авангард» в прошедшем сезоне-2020/2021 впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии плей-офф КХЛ омский клуб оказался сильнее московского ЦСКА со счётом 4-2.