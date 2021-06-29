Ларсен: чем я буду отличаться от Тортореллы? Я буду собой

Новый главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен рассказал о назначении на пост, а также о том, чему он научился у бывшего наставника «Блю Джекетс» — Джона Тортореллы.
«Один из вопросов Дэвидсона и Кекяляйнена во время собеседования был про то, чем я буду отличаться от Джона Тортореллы. Я ответил просто: «Я буду собой».
На меня, как на помощника, была возложена большая ответственность. Я быстро вырос. Честно говоря, в работе главного тренера есть специфические моменты, которые мне не нравятся. Нужно вести жёсткие разговоры, указывать на слабость игроков и на моменты, где они недостаточно хороши.
Я знаю, как это бывает, потому что со мной это уже происходило. Нужно быть уверенным и напористым. Добиваться и прогресса сотрудников штаба. Я искренне верю, что ничто не сравнится с подобным опытом.
Чему я научился у Тортореллы? Никакого времени не хватит, чтобы объяснить. Например, он рассказывал, как разрешать конфликты, что нужно решать важные вопросы без промедления. С ним у нас были невероятные моменты.
Он мотивировал игроков, бросал им вызов, но в то же время было видно, что он переживает за них. Я был удивлён тем, сколько его бывших игроков всё ещё ему звонят», – приводит слова Ларсена Sportsnet.
- 29 июня 2021
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