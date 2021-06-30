Андерсон: «Монреаль» должен вернуться домой при счёте 1-1

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Джош Андерсон поделился ожиданиями от второго финального матча Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«У них в составе достаточно сильных защитников. Нам было нелегко оказаться перед их воротами, но мы должны как-то усложнить им задачу. Две потери с нашей стороны в первой игре только помогли их нападению. Когда мы даём им такие возможности, у них появляется больше уверенности в себе.



Мы сейчас находимся в действительно хорошем положении, мы играем в финале, а в нашей раздевалке много уверенности. Сейчас мы собираемся извлечь положительные моменты из первого матча, почистить некоторые области нашей игры, и мы хотим отнестись к следующему поединку как к матчу, в котором мы обязаны выиграть. Мы должны украсть одну победу на выезде и вернуться домой при счете 1-1», – цитирует Андерсона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что в первой финальной встрече «Монреаль» уступил «Тампе» со счётом 1:5. Следующий матч состоится 1 июля в 3:00 мск.