Андерсон: «Монреаль» должен вернуться домой при счёте 1-1

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Джош Андерсон поделился ожиданиями от второго финального матча Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«У них в составе достаточно сильных защитников. Нам было нелегко оказаться перед их воротами, но мы должны как-то усложнить им задачу. Две потери с нашей стороны в первой игре только помогли их нападению. Когда мы даём им такие возможности, у них появляется больше уверенности в себе.
Мы сейчас находимся в действительно хорошем положении, мы играем в финале, а в нашей раздевалке много уверенности. Сейчас мы собираемся извлечь положительные моменты из первого матча, почистить некоторые области нашей игры, и мы хотим отнестись к следующему поединку как к матчу, в котором мы обязаны выиграть. Мы должны украсть одну победу на выезде и вернуться домой при счете 1-1», – цитирует Андерсона официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что в первой финальной встрече «Монреаль» уступил «Тампе» со счётом 1:5. Следующий матч состоится 1 июля в 3:00 мск.
- 30 июня 2021
-
10:47
-
10:26
-
10:15
-
09:57
-
09:45
-
09:30
-
09:10
-
08:55
-
08:38
-
08:30
-
06:53
-
04:36
-
03:42
-
03:20
-
03:10
-
03:04
-
02:51
-
02:41
-
00:46
- 29 июня 2021
-
23:40
-
23:16
-
22:45
-
22:26
-
22:09
-
21:28
-
21:01
-
20:51
-
20:42
-
20:32
-
20:23
-
20:11
-
20:00
-
19:34
-
19:27
-
19:01