Нападающий «Монреаля»: в первом матче с «Тампой» мы скорее больше смотрели, а не играли
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Филлип Дано рассказал, что нужно сделать, чтобы обыграть «Тампу-Бэй Лайтнинг» в финале Кубка Стэнли.
«Вчера мы были довольно далеки от нашей лучшей игры. Мы должны действовать лучше, играть в свою игру и оставаться уверенными в себе. Вчера всё было похоже на то, как мы действовали в первом матче против «Вегаса». Мы скорее больше смотрели, чем играли», – цитирует Дано официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в первой финальной встрече «Монреаль» уступил «Тампе» со счётом 1:5. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Чернак, Янни Гурд, Никита Кучеров (2) и Стивен Стэмкос. За «Канадиенс» отличился Бен Шьяро.
Следующий матч состоится 1 июля в 3:00 мск.
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