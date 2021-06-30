Нападающий «Монреаля»: в первом матче с «Тампой» мы скорее больше смотрели, а не играли

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Филлип Дано рассказал, что нужно сделать, чтобы обыграть «Тампу-Бэй Лайтнинг» в финале Кубка Стэнли.

«Вчера мы были довольно далеки от нашей лучшей игры. Мы должны действовать лучше, играть в свою игру и оставаться уверенными в себе. Вчера всё было похоже на то, как мы действовали в первом матче против «Вегаса». Мы скорее больше смотрели, чем играли», – цитирует Дано официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в первой финальной встрече «Монреаль» уступил «Тампе» со счётом 1:5. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Чернак, Янни Гурд, Никита Кучеров (2) и Стивен Стэмкос. За «Канадиенс» отличился Бен Шьяро.

Следующий матч состоится 1 июля в 3:00 мск.